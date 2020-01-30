Претензии покупателей к "Транснефти" за грязную нефть могут достигнуть $1 миллиарда, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли и собственные расчеты, передает БизнесЦензор.

Ранее "Транснефть" объявила о готовности возместить $15 за баррель загрязненной нефти, или 23 млрд рублей ($371 млн).

Однако, по словам источников агентства, претензии большей части европейских покупателей составляют $30-40 за баррель.

Претензии были направлены российским компаниям-продавцам сырья в рамках контрактов с иностранными покупателями, однако пока не известно, были ли они перенаправлены в "Транснефть".

Всего в апреле прошлого года было загрязнено хлорорганикой около 5 млн тонн российской нефти. Более половины из них поступили потребителям, которые до сих пор не смогли полностью реализовать эту нефть.

По данным агентства, с момента загрязнения российской нефти прошло девять месяцев, но пока "Транснефть" согласовала претензии по качеству менее чем для половины попавших на рынок токсичных объемов.

Пока что "Транснефть" урегулировала вопрос с выплатой компенсаций лишь с казахстанскими производителями и с "Лукойлом", который отгрузил объем венгерской MOL. В обоих случаях компенсация составила $15 за баррель.

Однако c большинством нефтяных компаний вопрос по компенсациям остается нерешенных. Особенно тяжело проходят переговоры с "Роснефтью", также не урегулирован вопрос с Беларусью.

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Как сообщалось, "Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода "Дружба" 22 января.

С мая 2019 года российская "Транснефть" выплатила украинской компании за загрязненеие нефти 4,34 млн евро компенсации.