ОПЗ объявил новый конкурс по отбору поставщика газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению о конкурсе, опубликованному 30 января, минимальная цена предложения составляет $37 за тонну аммиака и $48 за тонну карбамида (без НДС).

Помимо того, участники конкурса обязуются выплатить дополнительное вознаграждение в случае, если условно-расчетная стоимость газа, рассчитанная от стоимости карбамида, будет на $23 (за 1000 кубометров) выше цены газа на Украинской энергобирже, а также внести $1 млн в качестве обеспечения участия в процедуре отбора.

Конечный срок подачи предложений – 24 февраля. На втором этапе отбора, на совместном заседании правления и набсовета ОПЗ, будет определен победитель путем аукциона с шагом $0,5 за тонну.

Предполагается, что работа на таких условиях одним агрегатом аммиака и двумя агрегатами карбамида позволит производить ежемесячно до 8 тыс. тонн аммиака и 74,4 тыс. тонн карбамида.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

Новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря сообщил, что обновленный набсовет ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит заводу дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.

В 2019 году ОПЗ увеличил выпуск карбамида из давальческого сырья на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн. На экспорт в прошлом году было перегружено 2 548,5 тыс. тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства; 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.

Согласно отчету предприятия, на конец 2018 года среди основных средств ОПЗ числились два агрегата аммиака мощностью (здесь и далее – в год) 450 тыс. тонн каждый; два агрегата карбамида по 330 тыс. тонн; комплекс по перегрузке аммиака мощностью 4,0 млн тонн в год со складом на 120 тыс. тонн; комплекс по перегрузке карбамида мощностью 3,6 млн тонн со складом 80 тыс. тонн; комплекс по перегрузке метанола мощностью 1 млн тонн в год со складом на 38 тыс. тонн и отделение производства жидкой углекислоты мощностью 16 тыс. тонн.