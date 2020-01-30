Нацбанк получил вторую победу в судах о связанных лицах "Приватбанка"

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает БизнесЦензор.

В НБУ напомнили, что 13 декабря 2016 года комиссия Национального банка по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением №105 определил ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным лицом.

Не согласившись с указанным решением компания обжаловала его в Днепропетровском окружном административном суде, который 28 октября 2019 года полностью удовлетворил иск компании.

Однако указанное решение было полностью отменено судом апелляционной инстанции по жалобе НБУ, а в удовлетворении иска ЧАО "Гарант Метиз Инвест" отказано полностью.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "ПриватБанк", – отмечается в сообщении.

Напомним, на сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк".

Как писал БизнесЦензор, ЧАО "Гарант Метиз Инвест" фигурирует в расследовании НАБУ о выведении средств из государственной "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК). При этом четверо топ-менеджеров компании "Гарант Метиз Инвест" ранее работали в "Приватбанке". После назначения главой ОГХК Руслана Журило, эта фирма регулярно побеждала на тендерах госкомпании.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 Национальный банк одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с "Приватбанком" накануне национализации. Речь идет о процессе против ООО "Самтек-Сервис".

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Напомним, ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов в связи с необходимостью Генпрокуратуры ознакомиться с материалами дела.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций.