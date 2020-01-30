Нацбанк возобновил продажу валюты из-за снижения курса гривни

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале года импорт преобладает над экспортом… Кроме того, мы видим активность компаний по выплате дивидендов… Когда видим на межбанковком валютном рынке, что есть какие-то угрозы или волатильность значений, мы выходим и продаем валюту. Мы это делали вчера и сегодня и мы видим, что рынок на это реагирует", – сказал Сологуб.

Замглавы НБУ отметил, что население использовало девальвационный тренд гривни для продажи иностранной валюты: с начала текущего месяца этот показатель составил $100 млн.

"Опять-таки, никаких изменений в политике Национального банка относительно курсообразования нет", – добавил представитель Нацбанка.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 24,880 грн/$ с 24,895 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,86-24,90 грн/$, тогда как Нацбанк на 31 января установил официальный курс национальной валюты 24,9196 грн/$.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины на предыдущей неделе – с 20 по 24 января – купил на межбанковском валютном рынке $50 млн и продал – $76,50 млн, тогда как неделей ранее центробанк приобрел $100 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $348 млн, продал –$106,5 млн.