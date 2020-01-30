Беларусь повысит тарифы на транзит нефти из России

Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Переговоры закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - сказал Колтович.

Ранее Беларусь требовала повышения тарифа на 2020 год на 16,6%.

Последний раунд российско-белорусских переговоров о ценах на транзит нефти прошел 16 января. По информации источников, после автоматической индексации тарифа в феврале Беларусь может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть.

Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.