Фонд гарантирования ликвидировал банк беглого министра Клименко

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Грин Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ принял решение о ликвидации "Грин Банка" в январе 2015 года.

За период временной администрации и ликвидации "Грин Банка" вкладчиками получено около 3,7 млн грн в пределах гарантированной суммы возмещения.

24,39% акций "Грин Банка" принадлежали киевской компании "ТУАЗ". В июле 2014 года Генпрокуратура Украина сообщила, что "Грин банк" был подконтролен бывшему министру доходов Александру Клименко. "Грин банк" подавал иск в суд об опровержении этой информации, но проиграл дело.