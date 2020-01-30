СБУ разоблачила масштабный сбыт контрафактного алкоголя по всей Украине. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

"Еще в конце прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили на Тернопольщине подпольную сеть по реализации алкосуррогата. Контрафакт дельцы реализовывали под видом продукции одного из предприятий, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году. Аналогичную схему СБУ блокировала на днях также в Ривном", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования было установлено, что контрафакт производят в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области. Организаторы схемы продавали контрафакт с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через заведения розничной торговли по всей стране.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам расположения производственных мощностей на Черниговщине, а также на складах в Киеве и области.

Во время следственных действий правоохранители также обнаружили в столице еще один кустарный цех, на котором организаторы сделки изготовляли ликеры из ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году.

Всего в ходе обысков было изъято почти 5 тыс. расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки. Изъятые доказательства противоправной деятельности злоумышленников отправлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.