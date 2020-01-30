Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены сжиженного газа на станциях WOG, KLO, Chipo и Motto опустились на 20-25 копеек.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 6-7 коп – до 11,62–11,68 грн/л.

Стоимость автогаза в сетях ОККО, AMIC и "БРСМ-Нафта" опустилась на 1-4 коп./л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 20 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 15% – до 16 500 грн/т на 30 января.

Причиной снижения цен, по словам трейдеров, стало перенасыщение рынка топливом и возникновение признаков профицита.