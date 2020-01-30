Cвязанная с Медведчуком компания стала крупнейшим импортером авиакеросина

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.
Свыше 80% этого объема "Глуско Украина" импортировала из Литвы. Остальная часть – около 12 тыс. тонн – была поставлена из Беларуси.
Двукратное повышение импорта преимущественно обусловлено ростом поставок в аэропорт "Борисполь", где компания является оператором заправки самолетов: за год они увеличились с 24 до 46 тыс. тонн.
Поставки в аэропорт "Киев" (Жуляны) сохранились на уровне прошлого года – 15,7 тыс. тонн. Также росту импорта способствовало начало поставок РТ для Вооруженных сил: в сентябре 2019 года "Глуско Украина" заключила с Минобороны контракт на 9 тыс. тонн.
Вторую строчку рейтинга заняла компания "Амик Украина" – оператор авиазаправки в аэропортах Борисполя, Киева, Харькова и Одессы. По итогу 2019 года она импортировала 49,2 тыс. тонн против 43,5 тыс. тонн годом ранее. Компания в основном оперирует топливом литовского производства.
Тройку лидеров замыкает топливозаправочная компания Baltic Grand Service (BGS) c объемом 25,9 тыс. тонн. Этот объем компания приобрела через специмпортера "БНК-Украина".
В то же время лидер прошлогоднего рейтинга по объему импорта – группа "Трейд Коммодити" – сократила поставки в 8 раз, до 24 тыс. тонн, из которых примерно 20 тыс. тонн должно было быть поставлено по контрактам с Министерством обороны.
В итоге если в 2018 году на "Трейд Коммодити" приходилось 33% всего импорта, то в 2019 году – менее 10%. Резкое снижение поставок компанией связано с реформой системы целевого использования авиатоплива, внедренной в 2019 году.
Контроль над целевым использованием был введен для ликвидации схемы смешивания керосина с дизельным топливом, что приводило к занижению уплаты налоговых обязательств, в частности акциза. Такое смешивание и продажа продукта под видом дизтоплива имело экономический смысл из-за семикратной разницы в акцизном налоге на ДТ (139,5 евро/тыс. л) и авиатопливо (21 евро/тыс. л). Потери же бюджета от этого оценивались в 1,5 млрд грн в год.
В 2019 году вследствие реформы объем рынка авиационного топлива в целом сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн.
Как сообщалось, ранее российская госкомпания "Роснефть" продала свои украинские активы израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, за которым, по данным СМИ, стоит Виктор Медведчук. Сам Медведчук традиционно отвергает причастность к бизнесу.
В частности, "Роснефть" продала в 2016 году почти 150 заправок в основном под брендом "ТНК" и сеть нефтебаз швейцарской фирма Glusco Energy. Это дочерняя структура другой швейцарской фирмы – Proton Energy Group, официальный владелец которой – Нисан Моисеев.
Сам Моисеев признал, что знаком с Медведчуком, но заявил, что деловых отношений между ними нет. Он также заявил, что является единственным владельцем компании, которая купила активы "Росефти" в Украине. Однако журналисты смогли зафиксировать Медведчука и Моисеева во время прибытия в аэропорт "Киев" на частном самолете.
Кроме того, швейцарская Glusco energy SA владеет ООО "Глуско Украина", которое в начале 2017 года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.