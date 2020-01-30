Cвязанная с Медведчуком компания стала крупнейшим импортером авиакеросина

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Свыше 80% этого объема "Глуско Украина" импортировала из Литвы. Остальная часть – около 12 тыс. тонн – была поставлена из Беларуси.

Двукратное повышение импорта преимущественно обусловлено ростом поставок в аэропорт "Борисполь", где компания является оператором заправки самолетов: за год они увеличились с 24 до 46 тыс. тонн.

Поставки в аэропорт "Киев" (Жуляны) сохранились на уровне прошлого года – 15,7 тыс. тонн. Также росту импорта способствовало начало поставок РТ для Вооруженных сил: в сентябре 2019 года "Глуско Украина" заключила с Минобороны контракт на 9 тыс. тонн.

Вторую строчку рейтинга заняла компания "Амик Украина" – оператор авиазаправки в аэропортах Борисполя, Киева, Харькова и Одессы. По итогу 2019 года она импортировала 49,2 тыс. тонн против 43,5 тыс. тонн годом ранее. Компания в основном оперирует топливом литовского производства.

Тройку лидеров замыкает топливозаправочная компания Baltic Grand Service (BGS) c объемом 25,9 тыс. тонн. Этот объем компания приобрела через специмпортера "БНК-Украина".

В то же время лидер прошлогоднего рейтинга по объему импорта – группа "Трейд Коммодити" – сократила поставки в 8 раз, до 24 тыс. тонн, из которых примерно 20 тыс. тонн должно было быть поставлено по контрактам с Министерством обороны.

В итоге если в 2018 году на "Трейд Коммодити" приходилось 33% всего импорта, то в 2019 году – менее 10%. Резкое снижение поставок компанией связано с реформой системы целевого использования авиатоплива, внедренной в 2019 году.

Контроль над целевым использованием был введен для ликвидации схемы смешивания керосина с дизельным топливом, что приводило к занижению уплаты налоговых обязательств, в частности акциза. Такое смешивание и продажа продукта под видом дизтоплива имело экономический смысл из-за семикратной разницы в акцизном налоге на ДТ (139,5 евро/тыс. л) и авиатопливо (21 евро/тыс. л). Потери же бюджета от этого оценивались в 1,5 млрд грн в год.

В 2019 году вследствие реформы объем рынка авиационного топлива в целом сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн.

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Как сообщалось, ранее российская госкомпания "Роснефть" продала свои украинские активы израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, за которым, по данным СМИ, стоит Виктор Медведчук. Сам Медведчук традиционно отвергает причастность к бизнесу.

В частности, "Роснефть" продала в 2016 году почти 150 заправок в основном под брендом "ТНК" и сеть нефтебаз швейцарской фирма Glusco Energy. Это дочерняя структура другой швейцарской фирмы – Proton Energy Group, официальный владелец которой – Нисан Моисеев.

Сам Моисеев признал, что знаком с Медведчуком, но заявил, что деловых отношений между ними нет. Он также заявил, что является единственным владельцем компании, которая купила активы "Росефти" в Украине. Однако журналисты смогли зафиксировать Медведчука и Моисеева во время прибытия в аэропорт "Киев" на частном самолете.

Кроме того, швейцарская Glusco energy SA владеет ООО "Глуско Украина", которое в начале 2017 года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.