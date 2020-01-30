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30.01.20 20:33

Евросоюз зафиксировал самый низкий уровень безработицы за 20 лет

Уровень безработицы в 28 странах-членах Европейского союза в декабре 2019 года составил 6,2%, и это самый низкий показатель с января 2000 года.

Евросоюз зафиксировал самый низкий уровень безработицы за 20 лет

Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Уровень безработицы в странах еврозоны составил 7,4% и это самый низкий показатель, который зафиксирован в еврозоне с мая 2008 года. По сравнению с ситуацией годом ранее количество безработных снизилось на 747 тыс. в ЕС и на 592 тыс. - в еврозоне.

Среди стран ЕС самый низкий уровень безработицы в декабре 2019 года зафиксирован в Чехии (2,0%), а также в Германии и Нидерландах (обе - 3,2%).

Самые высокие показатели безработицы наблюдались в Греции (16,6% в октябре 2019 года) и Испании (13,7%).

Безработица среди молодежи в ЕС уменьшилось до 14,1% в декабре 2019 года по сравнению с 14,6% в декабре 2018 года и до 15,3% - в еврозоне.

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