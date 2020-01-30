На Харьковщине 40% жителей накопили долги за потребленный газ

Как сообщает пресс-служба компании, общий размер задолженности бытовых потребителей Харьковской области за услуги газоснабжения составляет 2,7 млрд грн, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что в соответствии с Правилами поставки газа, утвержденными постановлением НКРЭКУ №2496 от 30 сентября 2015 года, если потребитель не оплатил за потребленный газ в течение десяти дней после срока, установленного договором, поставщик имеет право принять меры по прекращению газоснабжения.

Согласно условиям типового публичного договора, утвержденного НКРЭКУ, заплатить за потребленный газ необходимо в следующие сроки:

при расчетах по квитанциям абонентской книжки поставщика потребитель самостоятельно рассчитывает сумму платежа и оплачивает ее не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным;

при расчетах по платежным документам, оплата должна быть произведена в течение 5-ти рабочих дней после получения счета.

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"Харьковгаз Сбыт" определен Кабинетом министров как поставщик природного газа со специальными обязанностями для жителей Харькова и области. Компания получает газ для нужд населения от НАК "Нафтогаз Украины" при условии осуществления расчетов", – отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

По данным компании, сейчас в Харьковской области газоснабжение отсутствует у 30 тысяч потребителей. Для восстановления газоснабжения должникам приходится, кроме задолженности, оплачивать услуги по отключению и подключению газа. В некоторых случаях их стоимость может составить несколько тысяч гривен.

"Харьковгаз Сбыт" также обращает внимание клиентов, что если семья не может самостоятельно оплачивать услуги газоснабжения, нужно обратиться в управление по вопросам социальной защиты населения для оформления субсидии. Помощь в оплате за газ малообеспеченным семьям, при обращении граждан, предоставляет государство.