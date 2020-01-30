Dragon Capital начал строительство второй очереди ТРЦ "Пирамида" в Киеве

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ТРЦ, передает БизнесЦензор.

"Мы начинаем следующий этап реконструкции ТРЦ Piramida – обновление фасада и увеличение площади со стороны метро Позняки. Согласно плану работ, вы сможете увидеть результаты и посетить новые магазины и фуд-корт уже в 2021 году", – сказано в сообщении.

Как отмечается, ТРЦ не прекратит работу, однако главный вход закроется, а для посетителей будет действовать другой вход.

Как сообщалось, весной 2020 года коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец сообщила, что после строительства двух фаз второй очереди ТЦ "Пирамида" GLA проекта вырастет практически на 84% – до 20 тыс. кв. м.

Как планировалось, к проекту будет добавлен фудкорт, расширена торговая галерея и развлекательный сегмент: кинотеатр, детские развлечения и еще несколько якорей. В ходе реконструкции планируют также обновить фасад и достроить офисные помещения.

Dragon Capital приобрел ТЦ "Пирамида" (GLA 12,6 тыс.кв. м) в 2016 году.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.