Минэкономики сменило главу централизованной закупочной организации

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия Prozorro, где Кузменко работал заместителем директора в последние 2,5 года, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Кузьменко в последние полгода в сотрудничестве с ГУ "Профессиональные закупки" развивал ProZorro Market и знаком со спецификой работы ЦЗО.

Как сообщалось, 27 декабря 2019 года Кабмин принял решение о передаче с 1 марта в сферу государственного учреждения "Профессиональные закупки" тендеров и закупок по рамочным соглашениям для 16 правительственных структур.

Речь идет о товарах по классификатору "нефть и дистилляты", офисном оборудовании и принадлежностях, машинах для обработки данных, компьютерном оборудовании.

С 1 сентября 2020 год на закупки челе ЦЗО должны перейти еще 67 министерств и центральных органов власти.

Напомним, согласно распоряжению Кабмина №846-р от 25 сентября 2019 года, в соответствии с законом "О публичных закупках", правительство определило централизованной закупочной организацией госучреждение "Профессиональные закупки", которое с 2017 года исполняло эту роль в рамках пилотного проекта.