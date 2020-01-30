Фонд госимущества сменил гендиректора Запорожского алюминиевого комбината

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение набсовет принял 23 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Игнатовский был назначен членом набсовета от ФГИ на основании приказа Фонда от 23 декабря 2019 года.

Кроме того, набсовет в этот же день назначил членом дирекции-исполняющим обязанности гендиректора ЗАлКа с 24 января 2020 года Сергея Кизилова, уволив с этой должности Александра Заику. До этого Кизилов занимал должность директора по защите ресурсов.

Читайте также: Украина заплатила $8 миллионов за защиту в судах по ЗАлК против Дерипаски

Как сообщалось, Фонд госимущества 23 декабря 2019 года заменил трех своих представителей в набсовете ПАО "ЗАлК" – Наталью Павлюк, Татьяну Кузуб и Наталью Харину на Сергея Игнатовского, Юрия Мартынюка и Алексея Беспалова.

Ранее ЗАлК был единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на третий квартал 2019 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл" российского олигарха Олега Дерипаски) - 29,5363% акций.