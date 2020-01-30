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30.01.20 15:26

Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины

Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют.

Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит… Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели", – сказал замглавы Нацбанка.

Сологуб отметил, что некоторое воздействие на товарные и финансовые рынки новая эпидемия уже оказала, однако считается, что на долгосрочные показатели это не возымеют значительное влияние.

В частности, по словам замглавы Нацбанка, выросли ставки облигаций развивающихся стран, однако одновременно выросли и котировки акций фармацевтических компаний.

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Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует, что экономический рост в Украине ускорится с 3,3% в 2019 году до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что число умерших от коронавируса достигло 170 человек по данным на вечер 30 января, при этом число инфицированных увеличилось до 7 711.

Практически все смертельные случаи были зафиксированы в центральной провинции Хубэй, где проживает около 60 миллионов человек. Как минимум 15 других стран также сообщили о выявлении коронавируса, подтвердив 104 случая заражения.

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