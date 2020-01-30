Агрохолдинг Косюка сократит производство из-за запрета на экспорт курятины в ЕС

Как сообщил МХП на Лондонской фондовой бирже, учитывая текущую неопределенность данной ситуации, эффект временного запрета еще необходимо количественно оценить, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время ожидается лишь ограниченное влияние на результаты деятельности компании после первого квартала 2020 года", – отметили в компании.

Холдинг отмечает, что принял меры по сокращению производства путем временного уменьшения посадки птицы в первом квартале 2020 года на 10%, чтобы избежать наращивания избыточных запасов, пока запрет на экспорт остается в силе.

"Ожидается, что влияние на денежные средства будет ограниченным, поскольку компания приняла все необходимые меры по контролю запасов и перераспределению расходов", – подчеркивают в МХП.

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Как сообщалось, Европейский союз на минувшей неделе приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из птицы из Украины после обнаружения вспышки куриного гриппа в Винницкой области. Яйца и яичная продукция под данные ограничения пока что не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году в ЕС направлялось около 30% всего экспорта группы.

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году. При этом экспорт курятины в четвертом квартале 2019 года вырос на 20% – до 87,65 тыс. тонн, а за 2019 год – на 25%, до 357,43 тыс. тонн.

Экспорт курятины в общем объеме ее продаж МХП в 2019 году составил около 53% против 48% за 2018 год.