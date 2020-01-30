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30.01.20 15:08

В январе закрыли 178 нелегальных АЗС, – НАУ

С 10 по 29 января 2020 года количество АЗС, работающих с признаками нарушения законодательства, уменьшилось на 178 объектов (за последнюю неделю на 73 объекта).

В январе закрыли 178 нелегальных АЗС, – НАУ

Об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) со ссылкой на обновленную статистику карты perevirAZS.info, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По данным ассоциации, 10 января количество нелегальных станций насчитывало 447, а по состоянию на 29 января из них работает только 269. 

В январе закрыли 178 нелегальных АЗС, – НАУ 01

По словам президента НАУ Нели Приваловой, на данный момент очень важно системно и постоянно продолжать меры, направленные на борьбу с нелегальным оборотом топлива, а закрытые АЗС необходимо демонтировать, поскольку высока вероятность возобновления их работы.

НАУ в очередной раз напоминает, что нелегальные АЗС являются объектами повышенной взрывопожароопасности, ежегодные потери бюджета от их деятельности оцениваются в 10 млрд грн.

"Поэтому мы обращаемся к гражданам и СМИ не быть равнодушными, если вы увидели заправку, работающую вне правового поля, просим вас написать жалобу в областную ГФС, Нацполицию, Гоструда, Госпродпотребслужбу, или отметить этот объект на карте perevirazs.info", - говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации.

Как сообщалось, 26 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года.

По данным премьер-министра, с 26 декабря 2019 года по 10 января правоохранительные органы прекратили деятельность 620 нелегальных АЗС, из которых 243 станции были демонтированы.

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