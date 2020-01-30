SkyUp в 2020 году планирует запустить 30 новых направлений

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение SkyUp по итогам прошлого года, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в 2019 году компания значительно расширила региональную и международную летную программу. Так, из Киева и регионов открылось почти 40 новых направлений.

Наиболее популярными направлениями регулярных рейсов были Барселона (Италия), Тбилиси и Батуми (оба – Грузия). В свою очередь чартеры чаще всего летали в Шарм-эш-Шейх, Хургаду (оба – Египет) и Анталию (Турция).

За прошлый год флот лоукостера пополнился пятью самолетами. В настоящее время в парке авиаперевозчика десять среднемагистральных самолетов Boeing: шесть судов – типа Boeing 737-800 NG на 189 мест, два – Boeing 737-700 NG на 149 мест и два самолета Boeing 737-900 ER на 215 мест.

Кроме того, в 2019 году компания расширила возможности базирования своих самолетов. Теперь они размещаются не только в терминале F международного аэропорта "Борисполь", но и в аэропортах Харькова, Львова и Запорожья.

На бортах самолетов авиаперевозчика работают 77 командиров, 92 вторых пилота и 299 бортпроводников. Всего в команде SkyUp 667 сотрудников.

В 2020 году SkyUp Airlines планирует пополнить свой авиапарк еще двумя самолетами Boeing. Кроме того, авиакомпания намерена запустить более 30 новых направлений из Киева и регионов. Планируется, в частности, запуск рейсов по таким направлениям: Италия (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеция-Терме, Неаполь, Бари, Пиза, Римини), Греция (Закиф, Корфу, Ираклион), Португалия (Лиссабон), Испания (Барселона), Израиль (Тель-Авив), Болгария (Бургас), Грузия (Батуми, Тбилиси), Кипр (Ларнака).

Помимо этого, в планах – запустить онлайн-регистрацию.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эш-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.