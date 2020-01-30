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30.01.20 14:50

"Укравтодор" расширит три магистрали до четырех полос

В 2020 году "Укравтодор" продолжает развитие сети скоростных автомобильных дорог в Украине, на которых разрешена максимальная скорость движения составляет 110-130 км/ч.

укравтодор

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Речь идет о дорогах, которые будут иметь не менее чем по две полосы движения в одну сторону с разделительной полосой, которая исключает возможность лобовых столкновений со встречными автомобилями.

В этом году основе строительные работы по расширению до четырех полос движения будут выполняться на трассах:

Особое внимание уделяется мерам безопасности. В планах - построение разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков с светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения. Эти меры помогут уменьшить смертность от ДТП в Украине.

Также в этом году запланирован ряд проектных работ для будущих скоростных дорог на таких маршрутах, включая:

М-06 - на двух отдельных участках трассы между Ужгородом и Мукачево, что позволит ликвидировать два "узких" места и совместить эти два города скоростной трассой общей протяженностью 31 км;

"Скорость и комфорт поездок важны для развития внутреннего рынка и туризма. Это базовые условия развития. Именно поэтому, кроме запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань, а также дороги Одесса-Николаев-Херсон. Совместить украинские города качественными дорогами - одна из наших приоритетных задач", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Сейчас критериям скоростных дорог соответствуют дороги технической категории первого (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе), а именно: М-06 на участке Киев-Житомир-Ривне, М-05 Киев-Одесса на всей протяженности, М-01 на отрезке Киев-Чернигов, М-29 Харьков-Новомосковск, Н-08 на отрезке Днепр-Запорожье, М-03 на участке Киев-Лубны и Н-01 на отрезке Киев-Обухов.

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