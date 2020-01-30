Нацбанк повысил прогноз международных резервов на конец года до $29,3 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогноз НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на 2019 год оценка сальдо повышена до $6 млрд благодаря выплате "Газпромом" $2,9 млрд, на 2020 год – с 40,6 млрд до $3,2 млрд.

В 2021 году Нацбанк ожидает профицит сводного платежного баланса $1,6 млрд вместо прежнего прогноза дефицита в $1,1 млрд, а на 2022 год прогнозирует профицит в $0,4 млрд и рост резервов до $32,3 млрд.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд

Дефицит текущего счета в 2020-2022 годах по-прежнему будет находиться в приемлемых пределах

Глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге 30 января добавил, что в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сузился до 0,7% ВВП, или $1,1 млрд, и значительный вклад в его уменьшение внесло получение "Нафтогазом" компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Однако и без учета этих средств дефицит текущего счета сузился благодаря меньшему дефициту внешней торговли товарами, устойчивому росту экспорта услуг, меньшим объемам репатриации дивидендов", – отметил Смолий.

В 2020-2022 годах НБУ ожидает роста дефицита текущего счета до 3,2% ВВП, или $5,7 млрд, в 2021 году – соответственно 4,1% ВВП и $7,9 млрд и в 2022 году – 4% ВВП и $8 млрд.

"Расширение дефицита будет связано, в частности, высокими объемами инвестиционного импорту и снижением поступлений от транзита газа. Одновременно это будет компенсироваться более существенными поступлениями капитала в частный сектор в результате улучшения инвестиционного климата", – прокомментировал прогноз глава НБУ.