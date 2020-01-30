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30.01.20 14:24

Нацбанк резко улучшил прогноз снижения учетной ставки

Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Нацбанк резко улучшил прогноз снижения учетной ставки

Об этом на брифинге по вопросам монетарной политики сообщил глава правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает БизнесЦензор.

"Ожидается, что больше всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность", – сообщил глава НБУ.

Смолий отметил, что реализация ряда рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать более медленнее снижение учетной ставки. Но в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.

Так, среди рисков глава НБУ назвал отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

"Также сохраняются риски для макрофинансовой стабильности, прежде всего, вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательствах бывших собственников неплатежеспособных банков перед государством", – подчеркнул Смолий.

Среди других рисков глава НБУ отмечает возможность дальнейшего охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли, эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России, сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата, а также снижение притока иностранного капитала.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января.

Ранее базовый сценарий НБУ предполагал дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидали дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.

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