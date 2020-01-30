Гетманцев не видит выгоды для Коломойского от изменении ренты на добычу железной руды

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, комментируя принятие парламентом законопроекта №1210, передает БизнесЦензор.

"Я не знаю, каким образом Коломойский выигрывает от ренты на железную руду, его бизнес - марганцевая руда, раз на то пошло. Если он и имеет отношение к железорудным активам, то это мизерный процент", - заявил Гетманцев.

Он также отметил, что ренту на марганцевую руду тоже повысили с 5 до 6,25%, на железную - с 8 до 11 или 12% в зависимости от цен на рынке. "Это определенный компромисс с отраслью", - добавил Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что не решена еще главная проблему с базой налогообложения. "В Украине эффективная ставка налогообложения для железорудных добывающих компаний, то есть сколько реально они платят, при ставке 8% составляла 2%. Сейчас – где-то 3,7-3,75%".

Ранее, в первоначальной версии законопроекта, Гетманцев предложил брать ренту не с сырой руды, а с обогащенной, то есть с конечного продукта. Для отдельных комбинатов это означало бы значительный рост платежей. После первого чтения речь шла о том, что изменения выгодны Игорю Коломойскому, но ко второму чтению правки убрали.

16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1209-1 и №1210 о совершенствовании администрирования налогов и устранении отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве.