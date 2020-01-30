ВАКС просит Германию вручить повестку беглому экс-нардепу Онищенко

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС сообщает БизнесЦензор.

"ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно, о вручении повестки о вызове на судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии", - сообщает ВАКС.

ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного Украине. Фамилию подозреваемого ВАКС не называет.

Как сообщал БизнесЦензор, немецкие правоохранители 29 ноября 2019 года задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, в ноябре директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что бывшего народного депутата Александра Онищенко, скрывающего от следствия в Испании, должны экстрадировать в Украину в декабре 2019 года.

В то же время сам Онищенко заявил, что решение о его экстрадиции может быть реализовано только с согласия Кабинета министров Испании.

Напомним, 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь"была задержана мать Онищенко Инесса Кадырова, которую депутат использовал в организации своих газовых схем. 1 августа Соломенский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Александр Онищенко причастен к хищению более 1,6 млрд грн с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.