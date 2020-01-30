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30.01.20 13:19

Главой набсовета АМПУ избран Андрей Гайдуцкий

Наблюдательный совет госпредприятия "Администрация морских портов Украины" на очередном заседании 30 января 2020 года избрал главой набсовета Андрея Гайдуцкого.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

11 января этого года Андрей Гайдуцкий и Дмитрий Гончарук были назначены согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины от 28.12.2019 года членами Наблюдательного совета - представителями государства.

"Андрей Гайдуцкий имеет 20 лет профессионального опыта в сфере макроэкономики, макрофинансов, банковского дела и инвестиций. В 2015-2017 годах работал заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины. Отвечал за приватизацию государственной собственности в соответствии с международными стандартами, запуск продажи государственных активов через онлайн-аукционы "ProZorro", способствовал развитию реформы корпоративного управления в соответствии со стандартами ОЭСР", - сообщает АМПУ.

В 2015 году Гайдуцкий был инициатором и членом Рабочей группы по разработке нового законодательства о государственно-частном партнерстве. Группа уделила особое внимание разработке нового регламента по концессии морских портов Украины с целью привлечения частного капитала и увеличения грузо- и пассажироперевозок через Украину.

Также работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных банках, включая Альпари Банк, Укрэксимбанк и Национальный банк Украины. До этого работал в нескольких местных и международных инвестиционных компаниях, включая SARS Capital и американский инвестиционный фонд SigmaBleyzer. Имеет большой опыт сотрудничества с международными инвесторами, донорами и МФО.

Наблюдательный совет ГП "АМПУ" был создан в феврале 2019 года. Сейчас в его состав входят три независимых члена - Патрик Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгия), Вольфганг Хуртиенне (Wolfgang Hurtienne, Германия), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нидерланды), а также три представителя государства - Андрей Гайдуцкий, Антон Ященко и Дмитрий Гончарук.

Согласно уставу ГП "АМПУ" и Положения Министерства инфраструктуры Украины о Наблюдательном совете ГП "АМПУ", Наблюдательный совет - это орган, регулирующий деятельность Председателя ГП "АМПУ", который оценивает предложения по развитию предприятия в соответствии с действующим законодательством, контролирует финансово-хозяйственную деятельность ГП "АМПУ".

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