Вложения иностранцев в украинские облигации достигли 123 миллиардов (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 2,53 млрд грн (на 0,8%) – до 331,09 млрд грн, юрлиц увеличился на 0,01 млрд грн (на 0,1%) – до 24,31 млрд грн, тогда как физлиц – сократился на 0,16 млрд грн (на 1,7%), до 9,48 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 2,2 млрд грн (на 0,7%) – до 332,37 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,29 млрд грн – до 820,13 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 28 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,29 млрд грн. В том числе Минфин разместил семилетние ОВГЗ на 3,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 9,79% годовых.