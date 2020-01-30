Представители Socar посетили Одесский припортовый завод вместе с Богданом и ФГИ. ФОТО

Об этом в Facebook написал заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков

"29 января Одесский припортовый завод посетили руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский и представители нефтяной компании Азербайджана Socar ", - сообщил Щуриков.

По его данным, встреча с руководством предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну.

"Гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. Их приятно поразили внешний вид и техническое состояние предприятия. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в будущей приватизации Одесского припортового завода", - сообщил он.

Как сообщалось, ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), в последние годы работающий преимущественно по давальческой схеме, в 2019 году увеличил выпуск карбамида на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". Долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1,5 млрд грн.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу.