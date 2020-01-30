"Укрнафта" увеличила добычу газа на 7,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Добыча природного газа за отчетный период увеличилась на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м) – до 1,163 млрд куб. м.

Производство сжиженного газа возросло на 1,8% (на 2 тыс. тонн) – до 112 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, "Укрнафта" в 2019 году провела семь операций гидроразрыва пласта, завершила капитальные ремонты на 160 скважинах, осуществила 57 операций по интенсификации добычи, а также вывела из бездеятельности 121 скважину. Эти мероприятия позволили дополнительно получить 173,4 тыс. тонн нефти и конденсата и 138,1 млн куб. м природного газа.

"Компании удалось достичь позитивных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на действующем фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании продолжается проект по внедрению дистанционного мониторинга работы скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов. В 2019 году в систему добавлено 84 скважины и сейчас она охватывает 196 скважин.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн, тогда как добыча газа снизилась на 2,3% (на 0,026 млрд куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, а производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.