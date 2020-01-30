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30.01.20 10:51

Зеленский на год ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для въезда в Украину граждан Великобритании и Северной Ирландии.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте документа.

Напомним, что для граждан Украины для въезда в Великобританию нужно оформлять визу. Безвизовый режим для украинцев существует для остальных стран Евросоюза.

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