"Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок возле Киева

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

Выполнение работ предусмотрено в рамках реализации за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Тендеры объявлены на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390; строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847; строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767.

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", - сообщает "Укравтодор".