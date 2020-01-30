"Мироновский хлебопродукт" Косюка нарастил продажи курятины на 13%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, в четвертом квартале 2019 года он продал 158,62 тыс. тонн курятины - на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объемы производства курятины в четвертом квартале 2019 года выросли на 18% - до 188, 78 тыс. тонн, а в целом за год - на 18%, до 728,92 тыс. тонн.

"Рост в отчетных периодах обусловлен запуском дополнительных производственных площадок второй очереди Винницкого птицекомплекса, а также увеличением производства курятины большей массы и уменьшением доли выборки", - отмечают в компании.

В МХП указали, что экспорт курятины в четвертом квартале 2019 года выросли на 20% - до 87,65 тыс. тонн, а за 2019 год – на 25%, до 357,43 тыс. тонн. Общий экспорт курятины от общего объема ее продаж в 2019 году составил около 53% против 48% за 2018 год.

"Годовые продажи курятины выросли на 13% - до 669,96 тыс. тонн в соответствии со стратегией роста экспортных продаж курятины, которая была откорректирована приблизительно на 5% от годового объема экспорта курятины, в связи с закрытием рынка Саудовской Аравии с сентября 2019 года. Годовые продажи курятины на внутреннем рынке (как свежей, так и замороженной) остались относительно стабильными и сбалансированными в сравнении год к году", - говорится в отчете.

В МХП сообщили, с 29 января 2020 года Саудовская Аравия возобновила импорт курятины из Украины (за исключением Винницкой области), таким образом Мироновская птицефабрика и Мироновский мясоперерабатывающий завод "Легко" возобновили экспорт в эту страну.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2019 года нарастил объем производства мяса птицы на 24% – до 186,56 тыс. тонн.

"Мироновский хлебопродукт" в апреле-июне 2019 года увеличил чистую прибыль на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $138 млн. В целом за шесть месяцев 2019 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% – до $171 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Мироновский хлебопродукт" по итогам первого квартала 2019 года получил $33 млн чистой прибыли, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.