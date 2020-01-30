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30.01.20 09:06

Суд обязал Apple и Broadcom выплатить более $1 миллиарда за нарушение патентных прав

Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщило агентство AFP. По решению суда Apple должна заплатить $837 млн, Broadcom — $270 млн.

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Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По информации агентства, это самое крупное в истории решение по патентным спорам. Истец считает, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты Caltech, относящиеся к беспроводной передаче данных.

Apple и Broadcom сообщили, что обжалуют приговор. По их мнению, претензии Caltech "основаны исключительно на регистрации якобы нарушающих патенты чипов Broadcom в iPhone, Mac и других устройствах Apple". Истцы "высоко оценили внимательное отношение присяжных на протяжении всего судебного разбирательства" и остались довольны решением суда.

Агентство отметило, что Broadcom "был основной целью судебного" процесса. Apple является одним из крупнейших клиентов Broadcom.

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