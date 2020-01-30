Суд обязал Apple и Broadcom выплатить более $1 миллиарда за нарушение патентных прав

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По информации агентства, это самое крупное в истории решение по патентным спорам. Истец считает, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты Caltech, относящиеся к беспроводной передаче данных.

Apple и Broadcom сообщили, что обжалуют приговор. По их мнению, претензии Caltech "основаны исключительно на регистрации якобы нарушающих патенты чипов Broadcom в iPhone, Mac и других устройствах Apple". Истцы "высоко оценили внимательное отношение присяжных на протяжении всего судебного разбирательства" и остались довольны решением суда.

Агентство отметило, что Broadcom "был основной целью судебного" процесса. Apple является одним из крупнейших клиентов Broadcom.