Выручка Facebook за прошлый год превысила $70 миллиардов

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Выручка компании за 2019 г. составила $70,7 млрд, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании.

По данными компании, число ежедневных пользователей платформы увеличилось на 9% до 1,66 млрд человек за последний квартал (1,62 млрд в предыдущем квартале). Как отмечает издание, рост пользователей опережает ожидания аналитиков уже в течение полутора лет. Число людей, которые ежемесячно используют соцсеть, выросло на 8% до 2,5 млрд. Для всех приложений, включая Instagram, Messenger и WhatsApp, этот показатель составил 2,89 млрд.

Доход на одного пользователя составил в среднем $8,52 во всем мире, а в США и Канаде – $41,41. Выручка за 2019 г. выросла с $55,8 млрд годом ранее до $70,7 млрд, за квартал на 25% (до $21,1 млрд). Способность Facebook увеличить как количество пользователей своих продуктов, так и количество времени, которое они проводят на платформах, помогла увеличить стоимость акций компании на 55% за последний год, пишет WSJ.

Компания сообщила о прибыли в размере $7,34 млрд в IV квартале, или $2,56 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в размере $2,53. Рыночная стоимость Facebook составляет около $633,5 млрд.