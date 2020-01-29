Киев вышел на 12 место в мире по уровню пробок на дорогах

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Traffic Index, ежегодно составляемого производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom, передает БизнесЦензор.

По данным компании, уровень перегрузки дорог Киева вырос в минувшем году на 7% процентных пунктов – до 53%. Это значит, что водители в среднем тратили на каждую поездку на 53% времени больше, чем при нормальных условиях.

На 13 месте по этому показателю разместилось Мехико, а на 11 – столица Таиланда Бангкок.

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Индийский Бангалор и столица Филлипин Манила заняли в рейтинге 2019 года первые два места. По оценке TomTom, средний уровень перегрузки дорог в этих городах составил 71%.

В десятку городов с самыми загруженными дорогами также вошли столица Колумбии Богота (68%), индийские города Мумбаи (65%) и Пуна (59%), Москва (59%), столица Перу Лима (57%), столица Индии Нью-Дели (56%), Стамбул (55%), столица Индонезии Джакарта (53%).

Всего в рейтинг TomTom вошло 416 городов из 57 стран. По оценке экспертов, в 63 городах за год дорожная ситуация улучшилась, в 239 - ухудшилась.