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29.01.20 19:55

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета. ВИДЕО

Ракета-носитель Falcon 9 в среду, 29 января, успешно вывела на орбиту очередную группу из 60 спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета. ВИДЕО

Как сообщила американская компания SpaceX, успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено, передает БизнесЦензор.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты Falcon 9 после вывода спутников успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Кроме того, морскому судну Ms. Tree удалось поймать одну из двух створок обтекателя головной части ракеты.

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.

Как сообщалось, запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink неоднократно переносился из-за плохой погоды.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. В перспективе предполагается запуск более 30 тыс. спутников системы Starlink.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

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