Украина начала экспортировать лук в Турцию и Молдову

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на EastFruit.

Сообщается, что на текущей неделе в данном сегменте повышенный интерес к закупкам проявляли компании из Турции и Молдовы, а также местные розничные сети, что позволило продавцам повысить отпускные цены.

Так, на сегодняшний день лук экспортного качества предлагается не дешевле 5,5-6 грн/кг ($0,22-0,24/кг), что в среднем 20% дешевле, чем средняя оптовая цена на репчатый лук в Молдове. Для сравнения в конце прошлой рабочей недели лук в Молдове предлагался в продажу по цене $0,26-0,34/кг.

Следует отметить, что незначительное удорожание в сегменте репчатого лука было характерно в основном для южных областей Украины, в то время как торговля в остальных регионах шла не так активно в связи с чем производители предпочитали не пересматривать ранее сформировавшийся диапазон цен.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день среди всех импортеров наибольший объем лука в Украине покупает именно Молдова.