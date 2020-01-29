Кравцов похвастался "немаленькой" компенсацией за увольнение из "Укрзализныци"

Об этом сообщил сам Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Несколько последних месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет моей работы в компании. Результат устроил все стороны", – написал Кравцов.

Кравцов заявил, что почти все KPI выполнены, а в 2019 году было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, были реализованы масштабные инфраструктурные проекты.

"Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось. Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она немаленькая, скажу сразу. Но это решение акционера. Со своей стороны я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", – подчеркнул Кравцов.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Ранее появилась информация о том, что набсовет АО "Укрзализныця" согласовал увольнение главы компании Кравцова с занимаемой должности.

По данным электронной декларации, на должности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в 2018 году получил 9,75 млн грн. Таким образом ежемесячно он в среднем получал около 812,4 тыс грн.