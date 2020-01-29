Минцифры предложило новую систему налогообложения для IT-компаний

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

"Мы продолжаем искать оптимальную форму налогообложения и теперь готовы предложить для обсуждения другой формат, который создаст комфортные условия не только для IТ-отрасли, но и для работников всех креативных и наукоемких сфер – режим IP-Box", – сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что IP-Box (Intellectual Property Box) – это специальный льготный режим, который позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности (патенты, программное обеспечение, коммерческая тайна и т.п.), в том числе IТ-компании. Такой режим работает в 19 странах Европы.

Согласно сообщению, использование такого режима позволяет уменьшить сумму, с которой нужно платить налог на прибыль вместо снижения ставки самого налога.

"Мы предлагаем для компаний, осуществляющих инновационную деятельность, которые делают исследования, то есть создают интеллектуальную собственность, уменьшать базу обложения налогом на прибыль. Уменьшение будет происходить с учетом вклада компании в создание интеллектуальной собственности. То же касается ЕСВ: режим позволит платить не 22% со всей суммы, потраченной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчета скидки", – сказано в сообщении.

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В частности, предлагается ввести пониженную ставку налога на доходы от продажи/передачи прав объекта интеллектуальной собственности, платежи по лицензионному договору, компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности.

"Система абсолютно понятна и привычна для иностранных инвесторов, при этом не требует внедрения новых систем налогообложения. Также она поддерживает предприятия, которые работают как на внешний, так и на внутренний рынок", – считают в министерстве.

Согласно презентации Минцыфры, общий размер налоговой скидки по налогу на прибыль, НДФЛ и ЕСВ может составлять до 80%.

В качестве основной целевой аудитории новой инициативы Минцифры рассматривает IT-компании, MedTech, AgroTech, FinTech, высокотехнологичное производство и другие отрасли, которые производят интеллектуальную собственность.

В министерстве уточнили, что таким режимом смогут пользоваться предприятия любых размеров и отраслей. Кроме того, предложенные изменения не затрагивают работу 3-й группы ФЛП.

В ведомстве напомнили, что в начале года вместе с Комитетом Рады по вопросам цифровой трансформации предложили в качестве одного из вариантов системы налогообложения IТ-отрасли единый налог для юрлиц без ограничения оборота на уровне 4-7%. Сейчас министерство готовит ответы на самые проблемные вопросы, связанные с этой инициативой.