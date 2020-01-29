БизнесЦензор

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29.01.20 18:07

Фонд гарантирования за год вернул в обанкротившиеся банки 8,9 миллиарда

В январе-декабре 2019 года на счета ликвидируемых банков, поступило более 8,9 млрд грн. От реализации активов этих банков сумма поступлений за год составила 7,8 млрд грн, погашение кредитов – 1 млрд грн, аренды имущества – 0,1 млрд грн, погашения ценных бумаг – 0,02 млрд грн.

Фонд гарантирования за год вернул в обанкротившиеся банки 8,9 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

За год больше всего средств поступило в:

В том числе декабре 2019 года неплатежеспособные банки получили 1 046,9 млн грн, в том числе 1 000,9 млн грн – от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам декабря 2019 года лидировали, в частности:

Кроме того, за декабрь 2019 года в общей сумме поступлений 42 млн грн составили средства от погашения кредитов; 4 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства в банки не поступали.

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