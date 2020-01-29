Минэкономики сообщило о планах пересмотреть график повышения акцизов на сигареты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства по итогам первого заседания рабочей группы по выполнению положений меморандума между Кабмином и табачными компаниями, передает БизнесЦензор.

"Рабочая группа согласовала необходимость подготовки предложений и замечаний по изменению графика повышения акциза с последующим направлением материалов для рассмотрения в пределах компетенции в Министерство финансов", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее был установлен постепенный, ежегодный график повышения специфических ставок акцизного налога и минимального акцизного обязательства на табачные изделия с 2018 до 2025 года (в 2018 на 29,7%, а с 2019 до 2025 года включительно на 20% ежегодно).

На следующем заседании рабочей группы планируется обсудить предложения по системе отслеживания перемещения табачных изделий (track and trace), а также изменение методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачных изделий.

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Как сообщалось, на заседании 11 декабря 2019 года Кабинет министров утвердил меморандум о прозрачном регулировании с субъектами хозяйствования табачной отрасли.

В начале октября прошлого года табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили о возможности сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.