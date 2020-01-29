Беларусь повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 февраля

Об этом сообщает angi со ссылкой на БелТА, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Ставка на сырую нефть составит $78,5 за тонну (ранее - $77,2/т).

Пошлина на прямогонный бензин выросла с $42,4 до $43,1/т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,1 до $23,5/т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были понижены.