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29.01.20 16:56

Минэкономики направит на удешевление кредитов для аграриев 1,2 миллиарда

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует направить в 2020 году на три программы удешевления кредитов для сельхозпроизводителей 1,2 млрд грн.

Минэкономики направит на удешевление кредитов для аграриев 1,2 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам совещания заместителя министра Тараса Высоцкого по вопросу поддержки кредитования в агропромышленном комплексе, передает БизнесЦензор.

"Совместно с профильными ассоциациями и уполномоченными банками мы разрабатываем алгоритмы государственной поддержки кредитования в АПК по трем направлениям. Мы сохранили кредитование малых производителей… Также предусмотрено возмещение кредитов на животноводство и на покупку земель сельскохозяйственного назначения", – сообщил Высоцкий.

Заместитель министра уточнил, что порядок использования средств по этим направлениям будет утвержден в течение февраля.

В целом в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн предполагается выделить на программу по удешевлению кредитов.

По данным Минэкономики, указанная программа включает:

По данным министерства, на сегодня в Украине действуют 38 уполномоченных банков, через которые реализуется программа государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Как сообщалось, Минэкономики также планирует направить из предусмотренных госбюджетом 4,2 млрд грн дотаций аграриям 1 млрд грн на программу частичной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 млрд грн – на поддержку животноводства и по 400 млн грн –на программы по развитию садоводства и фермерства.

Ранее в Минэкономики заявили, что в 2020 году будет выплачено 563,1 млн грн по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства", в счет выполнения этой программы в 2019 году.

Напомним, в госбюджете на 2020 год на финансовую поддержку сельхозпроизводителей предусмотрено 4 млрд грн, хотя депутаты предлагали увеличить государственную поддержку АПК до 8,48 млрд грн. В том числе 3,9 млрд грн планировалось направить на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения после запуска рынка земли.

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