Госспецсвязи объединила два госпредприятия по защите информации

Соответствующий приказ №40 председатель Госспецсвязи Валентин Петров подписал 27 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении, объединение госпредприятий произошло в рамках выполнения программы по оптимизации структуры Госспецсвязи с целью сокращения расходов на деятельность и повышения эффективности ведомства.

Госцентр информбезопасности относится к сфере управления Госспецсвязи. Осуществляет деятельность в сфере безопасности информации и защищенных информационных технологий путем проведения разработок, внедрения, распространения, наладки и обслуживания систем и средств защиты информационных ресурсов и телекоммуникационных систем как государственного, так и негосударственного назначения. Кроме того, отвечает за создание и внедрение эффективной системы защиты интересов государства в сфере информационных отношений и получения прибыли.

Указанные функции являются родственными деятельности "Укрспецсистем".

Как сообщалось, Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова в октябре 2019 года. Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.