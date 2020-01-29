Американский Boeing получил убыток впервые с 1997 года

Таким образом компания получила годовой убыток впервые с 1997 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом чистый убыток Boeing в четвертом квартале 2019 года составил $1,01 млрд, или $1,79 в расчете на акцию, против прибыли на уровне $3,424 млрд, или $5,93 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка сократилась на 37% – до $17,91 млрд с $28,34 млрд. Поставки упали до 79 пассажирских самолетов против 238 в октябре-декабре годом ранее.

Компания также сообщила о планах сократить производство самолетов 787 Dreamliner с 14 до 12 штук в месяц в конце 2020 года, а в начале 2021 года снизить их производство до 10 самолетов в месяц.

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Как отмечается в пресс-релизе Boeing, существенное влияние на финансовые результаты компании продолжила оказывать приостановка полетов лайнеров Boeing 737 MAX.

Boeing прогнозирует, что общий объем расходов в связи с приостановкой эксплуатации 737 MAX превысит $18 млрд.