Кличко пообещал открыть движение по новому мосту на Троещину до конца года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству объекта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и зимой. Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап – установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро", – отметил Кличко.

По словам городского головы, работы по их установке тросов начнутся уже в мае этого года. Также продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола. За несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И за несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов до нового путепровода через железную дорогу на левом берегу. Там продолжается процесс бетонирования опор.

Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тыс. авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. авто. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти в три раза.

"Подольско-Воскресенский – крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро – на нижнем ярусе, проложат и трубопровод. Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 млрд грн планируем выделить в 2020 году", – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. И несколько лет строительство объекта было законсервировано.

"Многие обещали этот мост достроить. Но это были только обещания. Я же вас могу заверить: в конце этого года мы откроем автосообщение по нему и после этого начнем строительство ветки метро на Троещину", – подчеркнул Кличко.