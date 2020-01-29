Google планирует объединить почту, мессенджер и облачный сервис

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Мессенджер Hangouts изначально был предназначен для широкого круга пользователей, однако в настоящее время рассчитан на корпоративных клиентов. Мессенджер разделен на видеочат Hangouts Meet и текстовый Hangouts Chat. Также существует стандартная версия, объединяющая два подхода. Все три существуют сейчас одновременно, Google в августе 2019 года отложила закрытие стандартного Hangouts до июня 2020 года. Также существуют пользовательские версии Hangouts, другие сервисы обмена сообщениями Google Duo, Google Voice, а также просто Chat.

По мнению экспертов, Google попытается с помощью нового приложения отыграть позиции у Microsoft в сфере корпоративных клиентов. Среди компаний популярны такие сервисы, как Microsoft Teams и Slack, предоставляющие широкие возможности для голосовой и видеокоммуникации, а также интегрированы с облачными сервисами Dropbox и Salesforce.