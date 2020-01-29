Starbucks закрыла 2 000 кофеен в Китае из-за вспышки коронавируса

По данным компании, сейчас в Китае закрыто около половины кофеен Starbucks из насчитывавшихся на конец прошлого года 4 292 заведений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Starbucks ожидает, что финансовые последствия вспышки вируса будут существенными, но временными и будут зависеть от числа ресторанов, которые придется закрыть и сроков приостановки их работы.

Сопоставимые продажи компании в первом квартале, завершившемся 29 декабря, увеличились на 5%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 4,4%.

Общая чистая выручка повысилась на 7% – до $7,1 млрд, в целом совпав с усредненным прогнозом аналитиков на уровне $7,11 млрд.

Чистая прибыль Starbucks за указанный период выросла до $885,7 млн, или 74 центов на акцию, с $760,6 млн, или 61 цента на акцию, годом ранее. Прибыль за исключением разовых статей баланса составила 79 центов на акцию, превысив прогноз в 76 центов на акцию.

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Как сообщалось, по последним официальным данным, количество подтвержденных случаев заболевания выросло за сутки на 1 459 – до 5 974 человек. Число жертв вируса выросло на 26 – до 132.

Почти все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, в столице которой Ухане впервые был обнаружен вирус. Эта центральная провинция с населением около 60 миллионов человек сейчас фактически находится в изоляции.