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29.01.20 21:10

Германия решила полностью отказаться от использования угля до 2038 года

Немецкое правительство приняло решение о поэтапном отказе от ТЭС на буром угле до 2038 года.

Германия решила полностью отказаться от использования угля до 2038 года

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel, передает БизнесЦензор.

Правительство одобрило законопроект, который предусматривает прекращение вредного для климата производства электроэнергии из угля в Германии не позднее 2038 года. Соответствующую концепцию представили год назад.

Операторы буроугольных электростанций и открытых шахт должны получить компенсацию в размере 4,35 млрд евро за досрочное отключение электростанций - для которого в законопроекте установлен определенный график. Кроме того, правительство планирует потратить до 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам таких ТЭС и шахт.

В ходе поэтапного отказа от угля соответствующим регионам также было обещано 40 млрд евро на структурные изменения в течение многих лет.

Законопроект на почти 200 страниц теперь должен быть обсужден в Бундестаге, ожидается, что законопрооект примут в середине года.

Как сообщалось, в конце 2018 года в Германии закрылась последняя угольная шахта, сохранилась лишь добыча бурого угля открытым способом в карьерах и разрезах.

При этом Германия является крупнейшим в мире производителем бурого угля, из него производится около 19% электроэнергии страны.

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