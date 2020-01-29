Телеканалы Коломойского, Пинчука, Ахметова и Фирташа закодировали спутниковый сигнал

Как сообщили медиагруппы, после кодирования сигнала телеканалы с аудиторией около 2,5 млн человек закрыты для бесплатного доступа через спутник, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание Телекритика.

В общей сложности были закодированы 22 телеканала:

"1+1", "2+2", ТЕТ, "Бигуди", "ПлюсПлюс" (1+1 media);

"Новый канал", ICTV, СТБ, "Оце", М1, М2 (StarLightMedia);

"Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "Enter-фильм", "Мега", Zoom (Inter Media Group);

"Украина", "НЛО TV", "Индиго TV" ("Медиа Группа Украина").

Незакодированными остались телеканалы 1+1 International и "УНИАН" из группы 1+1 media. В Inter Media Group остается открытым сигнал международной версии канала "Интер" — канал "Интер+".

"Медиа группа Украина" держит два открытых сигнала новостного канала "Украина 24" (на спутниках Astra 4a и HotBird 13), который начал спутниковое вещание 20 января. Кроме того, остаются незакодированными также три региональных телеканала группы – "34" (Днепр), "Донбасс" (вещание с Днепра) и ТВ-5 (Запорожье).

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Незакодированными остаются также информационные телеканалы и ряд других украинских телеканалов, которые не входят в указанные телегруппы. По подсчетам "Телекритики", с открытым сигналом доступны около 60 украинских телеканалов.

Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat.

Для пользователей эфирного цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не изменилось.

Абоненты бесплатного спутникового ТВ должны сделать выбор в пользу XtraTV или Viasat или перейти на другой тип приема, выбрав официального телевизионного оператора.

Напомним, изначально кодирование спутникового сигнала было запланировано на 20 января, однако позже медиагруппы приняли решение о смещении кодировки на 28 января, объяснив это большим спросом на услуги XtraTV и Viasat, которые попросили отстрочить кодирование, чтобы справится с потоком заявок на подключение.