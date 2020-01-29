Расходы Фонда социального страхования вырастут до 29 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

В частности, доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) определены в сумме 29,23 млрд грн, расходы составят 29,2 млрд грн. Остаток средств на конец 2020 года предполагается в сумме 32 млн грн.

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Как сообщалось, Фонд социального страхования в 2019 году профинансировал выплаты на 25,12 млрд грн.

В том числе, в течение 2019 года Фонд направил 8,24 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.

В течение 2019 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 25,07 млрд грн. Доходная часть бюджета исполнена на 99,6% от запланированной сметы.