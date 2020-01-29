Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Цены на автогаз в региональных сетях "Род-Ник" и Marshal с 28 на 29 января снизилась на 10 копеек – до 11,89 и 11,2 грн за литр соответственно.

Средняя по стране цена пропан-бутана опустилась до 12,43 грн/л, что составляет примерно 46,8% от средней цены бензина марки А-95 (26,55 грн/л).

В 2019 году соотношение розничной цены газа к бензину А-95 в среднем по году составляло 42,2%.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 15 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 12% – до 17 350 грн/т на 28 января.

Причиной снижения цен, по словам трейдеров, стало перенасыщение рынка топливом и возникновение признаков профицита.